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МО: ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США

13:40 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США, в том числе истребителями 5-го поколения. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Калининградская область Российской Федерации надежна защищена от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами", - заявили в российском ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению и при необходимости гарантированному уничтожению любых воздушных целей "хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике". "В полной мере это касается и "невидимых" только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения", - добавили в ведомстве.

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