В конце года в Польше начнется суд по иску против строительства на месте братской могилы советских солдат

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Познани в конце 2019 года начнет слушания по иску против строительства парка на месте братской могилы советских солдат в польском городе Тшчанке. Об этом в интервью ТАСС заявил глава польской общественной организации "Содружество "Курск", историк Ежи Тыц.

"Мы судимся с властями города Тшчанки в центральной Польше, мы подали в воеводский суд города Познани 7 сентября. До этого наш юрист два месяца пытался договориться с воеводой, но он такие присылал ответы, что их можно в музей глупости отправлять. У нас в Польше, если дело не попадет в суд, то хорошего ожидать не приходится. Надежда только в польских судах - пока они еще независимые. Думаю, что первое заседание состоится в этом году", - сказал Тыц.

Как напомнил собеседник агентства, компания-застройщик в 2017 году экскаватором разбила и снесла мавзолей советским солдатам на братской могиле, где лежат 56 солдат.

"Памятник быстро снесли, за один день, даже не знаем, где его части. Но копать не начали - они хитрые: провели какое-то археологическое исследование, что якобы захоронения нет. Но это бред, мы уже доказали, что их исследование неправомочно. Но они получили разрешение от воеводы строить на месте могилы парк", - добавил Тыц.

По его словам, в настоящее время работы уже начались. "На могиле они пока не работают, боятся, но у нас есть план застройки - на ней планируются какие-то бетонные постройки, дорожки, в общем, городской парк. На могиле люди будут гулять, развлекаться", - отметил историк.



