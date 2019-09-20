РФ просит ОБСЭ дать оценку уголовному преследованию Украины крымских журналистов

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ дать оценку уголовному преследованию Украины в отношении представителей гражданского общества Крыма за участие в совещании ОБСЕ в Варшаве. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Осуждаем начатое Украиной уголовное преследование журналистов из Крыма за посещение варшавского совещания ОБСЕ по правам человека. Призываем представителя ОБСЕ по СМИ и БДИПЧ ОБСЕ дать оценку попыткам Киева подвергнуть крымчан репрессиям за реализацию свободы слова и контакты с международными организациями", - говорится в заявлении Лукашевич в "Твиттере" постпредства РФ при ОБСЕ.



