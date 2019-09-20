0
0
71
НОВОСТИ

РФ просит ОБСЭ дать оценку уголовному преследованию Украины крымских журналистов

21:15 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ дать оценку уголовному преследованию Украины в отношении представителей гражданского общества Крыма за участие в совещании ОБСЕ в Варшаве. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Осуждаем начатое Украиной уголовное преследование журналистов из Крыма за посещение варшавского совещания ОБСЕ по правам человека. Призываем представителя ОБСЕ по СМИ и БДИПЧ ОБСЕ дать оценку попыткам Киева подвергнуть крымчан репрессиям за реализацию свободы слова и контакты с международными организациями", - говорится в заявлении Лукашевич в "Твиттере" постпредства РФ при ОБСЕ.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:45 20.09.2019
По пути к Мексике тропический шторм "Лорена" превратился в ураган
0
18
20:45 20.09.2019
Фотографии Трюдо в черном гриме с вечеринки "Арабская ночь" удивили Трампа
0
110
20:15 20.09.2019
Туристические визы помешали ученым из ФРГ участвовать в конференции в Туве
0
143
19:45 20.09.2019
Мединский пообещал помочь Крыму открыть несколько десятков современных кинотеатров
0
170
19:15 20.09.2019
США готовы ударить по Ирану, но Трамп выступает за демонстрацию сдержанности
0
198
18:45 20.09.2019
Осужденный за нападение на бойца ОМОН Устинов освобожден из СИЗО
0
238
18:15 20.09.2019
Президент Украины получил от Верховной рады право единолично утверждать план обороны страны
0
248
17:45 20.09.2019
Более 54 млрд евро ФРГ планирует выделить на меры по защите климата
0
237
17:15 20.09.2019
На развитие городской среды в бюджет заложено 400 млрд рублей в 2020-2022 гг. - Медведев
0
289
16:45 20.09.2019
В конце года в Польше начнется суд по иску против строительства на месте братской могилы советских солдат
0
291

Возврат к списку