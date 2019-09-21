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Из-за скандинавского циклона в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

16:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мокрый снег и ветер ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного скандинавского циклона 22 сентября местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, начиная с 04:00 мск до 09:00 мск ветер усилится до 17 м/с. С 09:00 мск до 20:00 мск ожидается дальнейшее усиление ветра до 22 м/с", - сказали в главке.

В связи с непогодой в МЧС рекомендовали парковаться вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.



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