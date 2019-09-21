Из-за скандинавского циклона в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега
16:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мокрый снег и ветер ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного скандинавского циклона 22 сентября местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, начиная с 04:00 мск до 09:00 мск ветер усилится до 17 м/с. С 09:00 мск до 20:00 мск ожидается дальнейшее усиление ветра до 22 м/с", - сказали в главке.
В связи с непогодой в МЧС рекомендовали парковаться вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.
НОВОСТИ
- 17:15 21.09.2019
- Из-за падения пассажира на пути частично остановлено движение на серой ветке московского метро
- 16:45 21.09.2019
- Иностранец арестован в Греции по подозрения в причастности к угону самолета в 1985 году
- 15:45 21.09.2019
- В Госдуме создадут рабочую группу по правовой защите медицинских работников
- 15:15 21.09.2019
- Президент Казахстана заявил, что сотрудничество с США продолжится
- 14:45 21.09.2019
- Эрдоган сообщил, что Турция готова к возможной операции в Сирии
- 14:15 21.09.2019
- Соломоновы Острова предпочли иметь дипломатические отношения с КНР а не с Тайванем
- 13:45 21.09.2019
- В Крыму прошли крупные учения морской пехоты
- 13:15 21.09.2019
- Париж: Накануне манифестаций "желтых жилетов" полиция задержала 39 человек
- 12:45 21.09.2019
- Ближайшая сессия ПАСЕ может пройти без украинской делегации
- 12:15 21.09.2019
- Из-за двух случаев суицида среди сотрудников Росгвардия начала проверку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать