Из-за падения пассажира на пути частично остановлено движение на серой ветке московского метро

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро остановлено от станции "Нагорная" до станции "Пражская" из-за падения пассажира на пути. Об этом в субботу сообщается на странице подземки в "Твиттере".

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции "Нагорная" до станции "Пражская" из-за падения пассажира [на пути]", - говорится в сообщении.

Поезда в обратном направлении следуют с увеличенными интервалами.



