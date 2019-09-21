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Из-за падения пассажира на пути частично остановлено движение на серой ветке московского метро

17:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро остановлено от станции "Нагорная" до станции "Пражская" из-за падения пассажира на пути. Об этом в субботу сообщается на странице подземки в "Твиттере".

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции "Нагорная" до станции "Пражская" из-за падения пассажира [на пути]", - говорится в сообщении.

Поезда в обратном направлении следуют с увеличенными интервалами.


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