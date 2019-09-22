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Коммерсанты с Елисейских Полей подают в суд на государство

15:30 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижские предприниматели, понесшие убытки в результате акций протеста "желтых жилетов", считают, что власти страны бросили их на произвол судьбы. Об этом заявил в воскресенье президент Конфедерации коммерсантов Франции Франсис Паломби в эфире радиостанции "Франс энфо".

"Владельцы магазинов и кафе на Елисейских Полях подадут жалобу на государство за неоказание помощи предприятиям, бизнес которых находится в опасности", - сказал он. Паломби сообщил, что жалоба будет составлена вместе с мэрией VIII округа (округ, где расположены Елисейские Поля - прим. ТАСС) и подана в суд в течение следующей недели.

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