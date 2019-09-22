Трамп Указал Европе, что те слишком мало дают Украине денег

17:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп призвал ЕС выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в воскресенье журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег, - сказал он. - Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад".