В Москве прошел приуроченный к 100-летию скорой помощи фестиваль
11:19 23.09.2019
Столетие московской службы скорой помощи в минувшую субботу отметили на фестивале в Сокольниках. В июле 1919 года было принято решение организовать специальную службу в российской столице, а в октябре того же года первая бригада скорой уже выехала по вызову, чтобы оказать помощь пациенту. С того времени служба работает без перерывов и выходных.
«В год мы оказываем помощь 4 миллионам пациентов в Москве, — отмечает главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов. — И, в отличие от зарубежных коллег, наши врачи едут к больным, а не наоборот».
На фестивале состоялся концерт, выступали цирковые артисты и клоуны, действовала выставка рисунков, проводились мастер-классы, работали детский городок и лекторий, а в отдельном павильоне гостей фестиваля обучали оказывать первую медицинскую помощь.
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