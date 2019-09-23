В Москве прошел приуроченный к 100-летию скорой помощи фестиваль

11:19

Столетие московской службы скорой помощи в минувшую субботу отметили на фестивале в Сокольниках. В июле 1919 года было принято решение организовать специальную службу в российской столице, а в октябре того же года первая бригада скорой уже выехала по вызову, чтобы оказать помощь пациенту. С того времени служба работает без перерывов и выходных.

«В год мы оказываем помощь 4 миллионам пациентов в Москве, — отмечает главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов. — И, в отличие от зарубежных коллег, наши врачи едут к больным, а не наоборот».

На фестивале состоялся концерт, выступали цирковые артисты и клоуны, действовала выставка рисунков, проводились мастер-классы, работали детский городок и лекторий, а в отдельном павильоне гостей фестиваля обучали оказывать первую медицинскую помощь.