0
0
87
НОВОСТИ

В Москве прошел приуроченный к 100-летию скорой помощи фестиваль

11:19 23.09.2019

Столетие московской службы скорой помощи в минувшую субботу отметили на фестивале в Сокольниках. В июле 1919 года было принято решение организовать специальную службу в российской столице, а в октябре того же года первая бригада скорой уже выехала по вызову, чтобы оказать помощь пациенту. С того времени служба работает без перерывов и выходных.

«В год мы оказываем помощь 4 миллионам пациентов в Москве, — отмечает главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов. — И, в отличие от зарубежных коллег, наши врачи едут к больным, а не наоборот».

На фестивале состоялся концерт, выступали цирковые артисты и клоуны, действовала выставка рисунков, проводились мастер-классы, работали детский городок и лекторий, а в отдельном павильоне гостей фестиваля обучали оказывать первую медицинскую помощь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 23.09.2019
WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
0
11
12:00 23.09.2019
Убийство Михаила Круга не планировалось, преступники хотели обокрасть его дом - СК
0
24
11:32 23.09.2019
Цены на нефть демонстрируют рост
0
83
11:20 23.09.2019
Нынешняя власть никогда не пойдет на федерализацию Украины - помощник Зеленского
0
109
11:05 23.09.2019
Кабмину поручено к 15 декабря подготовить снижение ставок ипотеки на Дальнем Востоке
0
122
11:00 23.09.2019
Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
0
116
10:32 23.09.2019
В РФ могут сократить количество госслужащих
0
166
10:20 23.09.2019
Трамп подумает о публикации стенограммы разговора с Зеленским
0
182
10:05 23.09.2019
Хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию, считают в Иране
0
184
10:00 23.09.2019
Доклад индонезийских специалистов называет 100 причин крушения Boeing 737 MAX
0
180

Возврат к списку