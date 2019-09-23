Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Ранее глава правительства давал поручение адаптировать этот документ к действующим в России нормам.

Медведев отметил, что для нашей страны участие в этом процессе важно, угроза изменения климата — это разрушение экологического баланса, а также повышение количества стихийных бедствий.



Ратификация договора в России совпала с саммитом ООН по климату, который открывается сегодня в Нью-Йорке. Говорит Москва

