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Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

14:32 23.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Ранее глава правительства давал поручение адаптировать этот документ к действующим в России нормам.

Медведев отметил, что для нашей страны участие в этом процессе важно, угроза изменения климата — это разрушение экологического баланса, а также повышение количества стихийных бедствий.

Ратификация договора в России совпала с саммитом ООН по климату, который открывается сегодня в Нью-Йорке.  Говорит Москва

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