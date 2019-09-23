Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
14:32 23.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Ранее глава правительства давал поручение адаптировать этот документ к действующим в России нормам.
Медведев отметил, что для нашей страны участие в этом процессе важно, угроза изменения климата — это разрушение экологического баланса, а также повышение количества стихийных бедствий.
Ратификация договора в России совпала с саммитом ООН по климату, который открывается сегодня в Нью-Йорке. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:00 23.09.2019
- В Шотландии пилот остановил самолет, чтобы пропустить ежа
- 14:12 23.09.2019
- Причины несовпадений в базе данных московской лаборатории выясняются - Колобков
- 14:00 23.09.2019
- Китайские СМИ предположили, что С-500 смогут сбивать метеориты
- 13:32 23.09.2019
- Муфтий Гайнутдин за несколько дней "снизил" число мусульман в Москве
- 13:20 23.09.2019
- Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс
- 13:05 23.09.2019
- За последние пять лет среднемировые температуры оказались самыми высокими в истории наблюдений
- 13:00 23.09.2019
- Иран освободил британский танкер Stena Impero - ТВ
- 12:32 23.09.2019
- Спонсор республиканцев предостерег Трампа от торговой войны с Китаем
- 12:20 23.09.2019
- Окончательного решения о реформах системы госслужбы пока нет - пресс-секретарь премьера
- 12:05 23.09.2019
- WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать