Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского
11:00 24.09.2019 Источник: Газета.Ru
Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую допустил президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».
Она считает, что ошибкой Зеленского стало назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко.
«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко», — отметила Герман.
По ее мнению, Москва не станет вести с ним диалог.
Герман отметила, что МИД Украины должен был возглавить тот, «с кем бы говорили и Запад и Восток».
Кроме того, экс-депутат выразила сожаление по поводу того, что у команды Зеленского отсутствует четкая стратегия, а сторонники украинского лидера не имеют понятия, «куда вести страну». Газета.Ru
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