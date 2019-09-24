Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского

11:00 Источник: Газета.Ru

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую допустил президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

Она считает, что ошибкой Зеленского стало назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко.



«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко», — отметила Герман.



По ее мнению, Москва не станет вести с ним диалог.



Герман отметила, что МИД Украины должен был возглавить тот, «с кем бы говорили и Запад и Восток».



Кроме того, экс-депутат выразила сожаление по поводу того, что у команды Зеленского отсутствует четкая стратегия, а сторонники украинского лидера не имеют понятия, «куда вести страну». Газета.Ru

