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НОВОСТИ

Собчак сыграет в сериале Богомолова

10:20 24.09.2019 Источник: НГ-Online

Телеведущая Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова "Хороший человек", о чем сообщил канал РЕН ТВ. 

В основу сценария легла история про "ангарского маньяка", бывшего сотрудника милиции Попкова, убившего 78 человек. 

По сюжету столичный следователь Евгения Ключевская приезжает в тихий и небольшой город Рубежный, чтобы проверить информацию о существовании серийного маньяка. Другие главные роли в сериале играют Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Вера Цветкова

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