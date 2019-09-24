Собчак сыграет в сериале Богомолова

10:20 Источник: НГ-Online

Телеведущая Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова "Хороший человек", о чем сообщил канал РЕН ТВ.

В основу сценария легла история про "ангарского маньяка", бывшего сотрудника милиции Попкова, убившего 78 человек.

По сюжету столичный следователь Евгения Ключевская приезжает в тихий и небольшой город Рубежный, чтобы проверить информацию о существовании серийного маньяка. Другие главные роли в сериале играют Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Вера Цветкова