Правоохранители пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в кировской школе

13:00 Источник: Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов в сентябре пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в школе в Кирове, сообщил заместитель начальника "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров.

"На днях в Кирове установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в одной из школ города с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства",- сказал Макаров во вторник на форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде".

