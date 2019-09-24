Правоохранители пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в кировской школе
13:00 24.09.2019 Источник: Интерфакс
Сотрудники правоохранительных органов в сентябре пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в школе в Кирове, сообщил заместитель начальника "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров.
"На днях в Кирове установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в одной из школ города с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства",- сказал Макаров во вторник на форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде".
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