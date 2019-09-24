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НОВОСТИ

Ипотечный кредит Новикомбанка стал выгоднее

16:22 24.09.2019

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Фото с сайта www.novikom.ru  
 Новикомбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для зарплатных и корпоративных клиентов банка, что позволяет оформить ипотеку по программе «Вторичный рынок» под 9-9,7% годовых в зависимости от первоначального взноса и категории клиента. В кредит можно приобрести квартиру, последнюю долю/комнату в квартире, апартаменты, гараж или машиноместо. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости и может быть оплачен за счет средств материнского (семейного) капитала.

Кроме того, Новикомбанк предлагает рефинансировать ипотеку стороннего банка по выгодной ставке – от 9% годовых. В рамках программы можно полностью погасить ранее оформленный кредит на покупку недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке.

«Потребность в улучшении жилищных условий сегодня имеют многие семьи, и по мере снижения ставок ипотека становится все более популярным продуктом для решения этой задачи. Новикомбанк предлагает не только выгодные ставки по ипотеке, но и максимально прозрачные и честные условия – кредит без скрытых комиссий и каких-либо навязанных услуг», - отмечает заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Максимальная сумма ипотечного кредита Новикомбанка в Москве и Санкт-Петербурге составляет 20 млн руб., в других регионах присутствия банка – 10 млн руб. Кредит может быть предоставлен на срок до 30 лет.

Новикомбанк предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом его потребностей – в частности, заемщик может предоставить данные о доходе по форме банка без увеличения размера процентной ставки и каких-либо скрытых комиссий. Также банк предлагает удобные формы дистанционного погашения кредитов – через интернет-банк или мобильное приложение.

 

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