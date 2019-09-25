Экс-премьер СССР, сенатор Рыжков награжден медалью Столыпина

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший председатель Совета министров СССР (1985-1991), сенатор от Белгородской области Николай Рыжков награжден медалью Столыпина II степени. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена парламентарию "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны", говорится в документе. 19 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Рыжкову, которому 28 сентября исполнится 90 лет, звание Героя труда РФ.

