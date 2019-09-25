0
0
0
НОВОСТИ

Экс-премьер СССР, сенатор Рыжков награжден медалью Столыпина

15:12 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший председатель Совета министров СССР (1985-1991), сенатор от Белгородской области Николай Рыжков награжден медалью Столыпина II степени. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена парламентарию "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны", говорится в документе. 19 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Рыжкову, которому 28 сентября исполнится 90 лет, звание Героя труда РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 25.09.2019
На долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление - Колокольцев
0
40
15:00 25.09.2019
Возгорание произошло на борту российского траулера в норвежском Тромсе
0
87
14:32 25.09.2019
Каждая третья проданная в России пара кроссовок является подделкой - СМИ
0
158
14:19 25.09.2019
Празднование Дня старшего поколения начнется в столице 25 сентября
0
144
14:12 25.09.2019
Британский парламент возобновил свою деятельность
0
147
14:00 25.09.2019
Инициатор создания сайта "Миротворец" стал заместителем главы МВД Украины
0
154
13:32 25.09.2019
Более 1,6 тыс. судей в РФ были привлечены к дисциплинарной ответственности за 5 лет
0
190
13:20 25.09.2019
Итоги выборов 8 сентября отменены на 15 участках в 6 субъектах РФ
0
200
13:05 25.09.2019
Зеленский назвал свои разговоры с Трампом конфиденциальными - CNN
0
225
13:00 25.09.2019
Снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч поддержала ГИБДД
0
219

Возврат к списку