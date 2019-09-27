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НОВОСТИ

Мошенники массово подменяют номера телефонов банков - СМИ

09:05 27.09.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как сообщили “Ъ” участники рынка и подтверждают данные ЦБ, летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.

Так, согласно представленным ЦБ на консультационном совете по развитию национальной платежной системы данным (есть в распоряжении “Ъ”), за июнь—август мегарегулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам.

В ответ на сообщения ЦБ об этих звонках операторы в 218 случаях заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, в 198 — была выявлена подмена номера банка. В более чем 2 тыс. случаев было отказано в принятии мер реагирования «ввиду отсутствия правовых оснований», отмечается в материалах ЦБ.

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