Москвичка стала самой молодой участницей конкурса проектов в рамках выставки "Город: детали"
13:30 27.09.2019
Напомним, выставка «Город: детали» состоится 3-5 октября на ВДНХ в 75 павильоне. В форуме планируют участвовать дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 государств, в числе которых РФ, США, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Венгрия и Казахстан. Форум проводится в рамках выполнения столичной программы «Мой район».
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