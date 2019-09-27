Москвичка стала самой молодой участницей конкурса проектов в рамках выставки "Город: детали"

13:30

Конкурс проектов, позволяющих совершенствовать городскую среду, который проводится в рамках выставки «Город: детали», вызвал большой интерес архитекторов, дизайнеров и урбанистов. Они прислали 135 креативных заявок, сообщила представитель оргкомитета конкурса Оксана Кашенко. Самый молодой участник конкурса - москвичка Алена Хоничева, которой 17 лет. Победитель конкурса будет известен 4 октября.

Напомним, выставка «Город: детали» состоится 3-5 октября на ВДНХ в 75 павильоне. В форуме планируют участвовать дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 государств, в числе которых РФ, США, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Венгрия и Казахстан. Форум проводится в рамках выполнения столичной программы «Мой район».