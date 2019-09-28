В Кремле ответили на слова Саакшвили о российских планах воссоздания СССР

08:30 Источник: Известия

У России нет планов воссоздать СССР к 2024 году. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в пятницу, 27 сентября.

«Таких планов нет», — сказал Песков.

«Владимир Путин решил к 2024 году восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — сказал бывший грузинский лидер, слова которого приводит «Грузия онлайн» 27 сентября. По его словам, частью этого плана является заставить указанные страны «объявить нейтралитет и ослабить их политических лидеров».



Также Саакашвили заверил, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о нейтральном статусе Грузии, чтобы республика не вошла в НАТО и Евросоюз. «Правительство Грузии проводит переговоры с руководством России о нейтральном статусе Грузии. Они хотят, чтобы объявили, что Грузия никогда не войдет в НАТО и Евросоюз», — приводит «Интерфакс-Азербайджан» 27 сентября слова Саакашвили из его видеообращения в Facebook к грузинским сторонникам.



В Кремле опровергли сообщения о якобы ведущихся переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС. «Нет», — сказал пресс-секретарь президента России. Так он ответил на вопрос журналистов, соответствует ли эта информация действительности, передает «РИА Новости» в пятницу. Известия

