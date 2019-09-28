Украина не собирается восстанавливать авиасообщение с Россией
08:40 28.09.2019 Источник: Коммерсант.ru
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится. По его мнению, это может быть воспринято внешним миром как сигнал об отсутствии противоречий между странами. Министр также считает, что это опасно для украинцев.
«Не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах»,— сказал господин Криклий в интервью «Экономической правде».
При этом железнодорожное сообщение Украина с Россией прерывать не намерена. Коммерсантъ
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