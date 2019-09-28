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НОВОСТИ

Захарова рассказала об очереди к Лаврову после его выступления в ООН

09:30 28.09.2019 Источник: Lenta.ru

После выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН к нему выстроилась очередь из желающих пообщаться. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее», — подписала снимок Захарова.

Как сообщает РИА Новости, во время выступления российского министра зал был полностью заполнен. Лавров поблагодарил всех собравшихся за интерес к позициям России по международным проблемам.  Lenta.Ru

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