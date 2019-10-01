МИД ДНР напомнил Кучме, когда по "Минску-2" должен обсуждаться контроль границы с РФ

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Передача контроля над границей — завершающий этап урегулирования конфликта в Донбассе, с чем согласилась в 2015 году Украина, подписав мирные соглашения в Минске. Об этом сегодня заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее в пятницу представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» (порядок вступления в силу особого статуса Донбасса) должно быть после передачи Киеву контроля над границей между Республиками Донбасса и Россией.

«Накануне встречи в Минске украинские представители продолжают делать заявления, которые демонстрируют явное и неприкрытое нежелание Киева выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Так, вновь прозвучали высказывания о том, что согласование формулы Штайнмайера возможно только после передачи контроля над границей и соблюдения неких «стандартов безопасности». Такие условия выдвигаются Украиной якобы в связи с тем, что иначе невозможно провести безопасные выборы», – сказала Никонорова.

Она добавила, что представители Киева либо намеренно, либо в связи с непониманием сути данной формулы упускают из виду, что в тексте предложенного Штайнмайером механизма речь идет, прежде всего, о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Для того, чтобы начинать дискуссию по выборам, украинским властям нужно в первую очередь определить порядок введения в действие закона об особом статусе. Без осуществления данного этапа какие-либо заявления со стороны Киева о проведении выборов преждевременны и неконструктивны. Донецкое агентство новостей