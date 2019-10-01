Эрдоган не примет участия в Российской энергетической неделе

07:53 Источник: REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не приедет в Москву для участия в Российской энергетической неделе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.

«Я думаю, что, судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается», — заявил он.