Эрдоган не примет участия в Российской энергетической неделе
07:53 01.10.2019 Источник: REGNUM
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не приедет в Москву для участия в Российской энергетической неделе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.
«Я думаю, что, судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается», — заявил он.
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