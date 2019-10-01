Накопительные пенсии опять "заморозят"
08:47 01.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении на 2022 год «заморозки» накопительной пенсии. Документ размещен в думской базе данных.
Согласно закону, Пенсионный фонд России (ПФР) в 2022 году должен будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Аналогичная схема используется с 2014 года, когда впервые была введена «заморозка». В последний раз «заморозку» накопительной пенсии продлевали на 2021 год. Теперь она будет продлена еще на год. В справке к закону говорится, что его принятие сократит на 634,8 млн рублей трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета.
Ранее в Минтруда заявляли, что «заморозка» накопительной части пенсии с 2014 года сэкономила федеральному бюджету около 2 трлн рублей.
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