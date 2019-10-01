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Памфилова не докладывала президенту о нарушениях на выборах в Петербурге – Песков

13:32 01.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Глава ЦИК Элла Памфилова не докладывала президенту о нарушениях на выборах в Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, пока не было никаких докладов, по-прежнему неизвестно о каких-либо судебных исках в отношении нелегитимности итогов выборов на тех или иных участках. Нам неизвестно. С материалом этого мы незнакомы», — сказал он.  Эхо Москвы

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