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Международные отношения движутся в сторону анархии, считают эксперты клуба "Валдай"

22:30 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты дискуссионного клуба "Валдай" подготовили ежегодный доклад, в котором, в частности, предположили, что международные отношения движутся в сторону анархии из-за изменения принципов мироустройства.

"Начиная с 2014 года мы каждый год выпускаем некое видение. В этом году доклад в некотором смысле венчает серию, потому что предыдущие пять все-таки исходили из того, что мир находится в очень запутанном состоянии, но он движется к поиску какого-то мирового устройства. А здесь выдвигается гипотеза, что такое понятие, как мировой порядок, сейчас просто неприменимо", - прокомментировал во вторник в беседе с корр. ТАСС руководитель авторского коллектива доклада, директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов.

Он пояснил, что периоды истории, когда международные отношения терминологически регулировались нормами, правилами и институтами, намного короче, "чем эпохи, когда ничего этого не было".

"В докладе выдвигается предположение, что мы вступаем в период международной анархии, и это не хорошо и не плохо, это просто некая констатация. Опасность возрастает, но одновременно, если это осознать, возрастают осторожность и осмотрительность игроков, потому что единственное, что их в такой ситуации сдерживает, - это их понимание угроз и понимание того, как далеко они могут зайти", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в международных отношениях сейчас нет "воспитателя, надзирателя, который бы устанавливал правила", то есть не существует сдерживающего фактора.

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