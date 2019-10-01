Международные отношения движутся в сторону анархии, считают эксперты клуба "Валдай"
22:30 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты дискуссионного клуба "Валдай" подготовили ежегодный доклад, в котором, в частности, предположили, что международные отношения движутся в сторону анархии из-за изменения принципов мироустройства.
"Начиная с 2014 года мы каждый год выпускаем некое видение. В этом году доклад в некотором смысле венчает серию, потому что предыдущие пять все-таки исходили из того, что мир находится в очень запутанном состоянии, но он движется к поиску какого-то мирового устройства. А здесь выдвигается гипотеза, что такое понятие, как мировой порядок, сейчас просто неприменимо", - прокомментировал во вторник в беседе с корр. ТАСС руководитель авторского коллектива доклада, директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов.
Он пояснил, что периоды истории, когда международные отношения терминологически регулировались нормами, правилами и институтами, намного короче, "чем эпохи, когда ничего этого не было".
"В докладе выдвигается предположение, что мы вступаем в период международной анархии, и это не хорошо и не плохо, это просто некая констатация. Опасность возрастает, но одновременно, если это осознать, возрастают осторожность и осмотрительность игроков, потому что единственное, что их в такой ситуации сдерживает, - это их понимание угроз и понимание того, как далеко они могут зайти", - подчеркнул эксперт.
По его словам, в международных отношениях сейчас нет "воспитателя, надзирателя, который бы устанавливал правила", то есть не существует сдерживающего фактора.
НОВОСТИ
- 21:30 01.10.2019
- Турция готова к созданию зоны безопасности в Сирии - Министр обороны
- 20:30 01.10.2019
- Почти 3,5 млн рублей взыскав суд с организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве
- 19:30 01.10.2019
- Россияне стали меньше доверять банкам - опрос
- 18:30 01.10.2019
- Для укрепления отношений Белоруссия предложила Казахстану акции крупнейших компаний
- 17:40 01.10.2019
- Решение о сокращении чиновников не принято, компенсации в бюджете являются резервом - Минфин
- 17:12 01.10.2019
- Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить отдаленное село
- 17:00 01.10.2019
- В результате нападения в училище в финском городе Куопио погиб человек, 10 пострадали
- 16:32 01.10.2019
- Польша присоединилась к Украине в бойкоте сессии ПАСЕ
- 16:12 01.10.2019
- Платные парковки рядом со школами и поликлиниками могут запретить
- 16:00 01.10.2019
- Более 60% ученых в РФ считают, что реформа РАН ухудшила положение науки в стране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать