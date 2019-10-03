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НОВОСТИ

В США рассказали о самом мощном российском самолете

08:21 03.10.2019 Источник: Lenta.ru

Российский Ил-76 является мощным военно-транспортным самолетом, пишет The National Interest.

Американский журнал привел данные, согласно которым в Ил-76 могут размещаться несколько боевых машин десанта (БМД) и личный состав. Также отмечается, что новый модернизированный Ил-76МД-90А оснастили еще более мощным планером и двигателями, чтобы он был способен брать на борт тяжелые БМД-4.

«Традиционная "штурмовая" роль Ил-76 прослеживается в наличии 23-миллиметровых противовоздушных орудий для борьбы с истребителями противника», — пишет автор статьи.

Отмечается, что Россия является крупнейшей военно-воздушной державой благодаря Ил-76, и в обозримом будущем ситуация не изменится.

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