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США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения - конгрессмен

14:12 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют провести в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения. Об этом заявил в четверг конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джон Гараменди, член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, выступая на заседании Варшавского форума по безопасности.

"США в сотрудничестве с другими странами проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские военные учения", - сказал он. "Цель этих учений - укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников", - подчеркнул конгрессмен.

"Конгресс считает, что НАТО имеет ключевое значение для нашей и вашей безопасности, - сказал он, обращаясь к участникам форума и призвав российские власти "даже не сомневаться в американской приверженности НАТО".

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