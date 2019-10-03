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Больные рассеянным склерозом в ряде регионов РФ не смогли получить необходимые препараты

17:00 03.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Россияне из семи регионов, больные рассеянным склерозом, не смогли получить необходимые им препараты. Назначение лекарств они вынуждены были добиваться через суд. Проблема в том, что власти сорвали закупки жизненно важных препаратов. Эта проблема давно известна, — рассказал радиостанции «Эхо Москвы» президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский

В последнее время государство лишено возможности видеть, сколько и каких лекарств необходимо пациентам, и эта проблема также актуальна во многих регионах, добавил Александр Саверский.

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