Больные рассеянным склерозом в ряде регионов РФ не смогли получить необходимые препараты

17:00 Источник: Эхо Москвы

Россияне из семи регионов, больные рассеянным склерозом, не смогли получить необходимые им препараты. Назначение лекарств они вынуждены были добиваться через суд. Проблема в том, что власти сорвали закупки жизненно важных препаратов. Эта проблема давно известна, — рассказал радиостанции «Эхо Москвы» президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

В последнее время государство лишено возможности видеть, сколько и каких лекарств необходимо пациентам, и эта проблема также актуальна во многих регионах, добавил Александр Саверский.