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НОВОСТИ

Собянин наградил московских педагогов в преддверии Дня учителя

18:00 03.10.2019

40 московских преподавателей получили из рук мэра столицы Сергея Собянина почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы» за вклад в развитие городской системы образования, а так же за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.
Градоначальник поздравил всех педагогов мегаполиса с наступающим Днем учителя. «Я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу, которая давала азы грамотности, учителей, которые дали путевку в жизнь, дали аттестат зрелости, - рассказал Собянин. - Мы все получали из ваших рук путевку в жизнь, в будущее. Я поздравляю вас с заслуженным почетным званием «Заслуженного учителя города Москвы». Вы заслужили его своим талантом, умением, успехом, своим трудолюбием».
Почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы» учрежденный в 2014 году, с того времени получили уже более 220 педагогов. Всего в системе образования Москвы работают более 54 тыс. учителей.

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