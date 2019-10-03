Собянин наградил московских педагогов в преддверии Дня учителя
18:00 03.10.2019
Градоначальник поздравил всех педагогов мегаполиса с наступающим Днем учителя. «Я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу, которая давала азы грамотности, учителей, которые дали путевку в жизнь, дали аттестат зрелости, - рассказал Собянин. - Мы все получали из ваших рук путевку в жизнь, в будущее. Я поздравляю вас с заслуженным почетным званием «Заслуженного учителя города Москвы». Вы заслужили его своим талантом, умением, успехом, своим трудолюбием».
Почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы» учрежденный в 2014 году, с того времени получили уже более 220 педагогов. Всего в системе образования Москвы работают более 54 тыс. учителей.
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