Казбек Коков единогласно избран главой Кабардино-Балкарии

19:20 Источник: НГ-Online

Все депутаты парламента Кабардино-Балкарии (КБР) 3 октября проголосовали за избрание главой республики Казбека Кокова, с 26 сентября 2018 года временно исполнявшего обязанности главы КБР. Коков вступил в должность в день избрания.



По представлению президента РФ на пост главы республики выдвигались также кандидатуры директора филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» Игоря Кладько и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.