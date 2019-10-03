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НОВОСТИ

Казбек Коков единогласно избран главой Кабардино-Балкарии

19:20 03.10.2019 Источник: НГ-Online

Все депутаты парламента Кабардино-Балкарии (КБР) 3 октября проголосовали за избрание главой республики Казбека Кокова, с 26 сентября 2018 года временно исполнявшего обязанности главы КБР. Коков вступил в должность в день избрания.

По представлению президента РФ на пост главы республики выдвигались также кандидатуры директора филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» Игоря Кладько и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.

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