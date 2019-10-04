В Индии признались, что по ошибке сбили собственный военный вертолет - СМИ

13:05 Источник: РОСБАЛТ

Индия сбила собственный военный вертолет с людьми. Ошибку признал главный маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия, передает NDTV.

ЧП произошло 27 февраля с вертолетом Ми-17 V5. Он был подбит и упал в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар. В результате погибли шесть военнослужащих ВВС страны и гражданское лицо.



Сначала в гибели Ми-17 обвинили Исламабад, но в ходе расследования выяснилось, что вертолет по ошибке был сбит из индийской системы противовоздушной обороны Spyder. Якобы судно приняли за летящую со стороны Пакистана ракету.



По словам Бхадаурии, к ответственности будут привлечены двое военных. Росбалт

