РФ и Китай своевременно создадут для КНР систему предупреждения о ракетном ударе - Песков
13:20 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместная российско-китайская работа по созданию системы предупреждения о ракетном нападении для КНР будет завершена своевременно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Своевременно", - сказал он в ответ на вопрос, когда создание этой системы будет завершено.
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