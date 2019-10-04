РФ и Китай своевременно создадут для КНР систему предупреждения о ракетном ударе - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместная российско-китайская работа по созданию системы предупреждения о ракетном нападении для КНР будет завершена своевременно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Своевременно", - сказал он в ответ на вопрос, когда создание этой системы будет завершено.

