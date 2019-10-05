МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении россиянки Юзик

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко.

"Посольство запросило у МИД Ирана доступ [к Юзик] и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили", - сказал он.

