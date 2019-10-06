Глава МИД Израиля предложил заключить соглашения о ненападении с арабскими странами Персидского залива

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что продвигает инициативу по заключению с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Соответствующую запись глава внешнеполитического ведомства еврейского государства сделал в воскресенье в Twitter.

"В последнее время при поддержке премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху] я продвигаю дипломатическую инициативу по подписанию с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Этот исторический шаг положит конец конфликту и позволит развивать сотрудничество в гражданской сфере до подписания мирных соглашений", - написал Кац.

Министр также сообщил, что "во время визита в ООН представил эту инициативу министрам иностранных дел арабских стран и спецпредставителю США на международных переговорах Джейсону Гринблатту". "Я буду продолжать работать над укреплением статуса Израиля в регионе и во всем мире", - добавил он. Кац представлял Израиль на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке

У еврейского государства установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами - Египтом и Иорданией.