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Пикеты памяти погибшей журналистки Анны Политковской пройдут сегодня в Санкт-Петербурге

08:12 07.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Пикеты проводятся для всех, кто выступает за свободную журналистику, — рассказал «Эху Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский.

По мнению Вишневского, реальные заказчики и исполнители убийства Политковской до сих пор не найдены.

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