Минэкономики предложило увеличить налоги на малый бизнес
09:00 08.10.2019 Источник: Коммерсант.ru
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов. В прошлом году эти налоги увеличились на 2,5%, а последний раз поднимались на более 4,9% пять лет назад — на 7,5%.
По замыслу министерства коэффициент-дефлятор для ЕНВД должен вырасти на 2,009%, патентов — 1,592%, торгового сбора — 1,382% (в сумме на 4,9%). Это выше ожидаемой инфляции 2019 года (4,7%). Коммерсантъ
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