Патрульный корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота
10:20 08.10.2019 Источник: Газета.Ru
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш. Об этом сообщает официальный сайт ВМС Соединенного королевства.
По полученной информации, отряд, в который вошли сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и буксир »Виктор Конецкий» продвигались вдоль берегов Британии.
Сообщается, что HMS Mersey сопровождал суда в течение трех дней, начиная с 5 октября.
Как стало известно, британский корабль должен закончить свою миссию в ближайшее время, когда корабли российского Балтийского флота покинут воды Британии. Газета.Ru
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