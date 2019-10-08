В сентябре школьные оценки детей в МЭШ проверяли 934 000 москвичей
14:06 08.10.2019
По данным сайта мэра Москвы, еще более активно ресурсами МЭШ пользуются и педагоги. За первый месяц учебного года они поставили в электронном дневнике «Московской электронной школы» более 30 млн оценок. Дневник МЭШ позволяет родителям узнавать школьные новости, общаться с учителями, видеть домашние задания, даты контрольных работ, каникул и многое другое.
Нужно отметить, что в 2018 году на образовательном саммите HundrED в Финляндии, МЭШ была включена в список ста главных образовательных проектов мира.
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