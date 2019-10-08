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НОВОСТИ

В сентябре школьные оценки детей в МЭШ проверяли 934 000 москвичей

14:06 08.10.2019

Электронный дневник остается самым массово используемым родителями сервисом проекта «Московская электронная школа» («МЭШ»). С его помощью отметки своих детей-школьников в сентябре проверили 934 тыс. столичных родителей. Сервис набирает популярность, поскольку в нынешнем году его использовали на 23% пользователей больше, чем в сентябре 2018 года. Также  почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество школьников, которые в прошедшем сентябре пользовались электронным дневником.
По данным сайта мэра Москвы, еще более активно ресурсами МЭШ пользуются и педагоги. За первый месяц учебного года они поставили в электронном дневнике «Московской электронной школы» более 30 млн оценок. Дневник МЭШ позволяет родителям узнавать школьные новости, общаться с учителями, видеть домашние задания, даты контрольных работ, каникул и многое другое.
Нужно отметить, что в 2018 году на образовательном саммите HundrED в Финляндии, МЭШ была включена в список ста главных образовательных проектов мира.

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