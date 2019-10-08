В сентябре школьные оценки детей в МЭШ проверяли 934 000 москвичей

14:06

Электронный дневник остается самым массово используемым родителями сервисом проекта «Московская электронная школа» («МЭШ»). С его помощью отметки своих детей-школьников в сентябре проверили 934 тыс. столичных родителей. Сервис набирает популярность, поскольку в нынешнем году его использовали на 23% пользователей больше, чем в сентябре 2018 года. Также почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество школьников, которые в прошедшем сентябре пользовались электронным дневником.

По данным сайта мэра Москвы, еще более активно ресурсами МЭШ пользуются и педагоги. За первый месяц учебного года они поставили в электронном дневнике «Московской электронной школы» более 30 млн оценок. Дневник МЭШ позволяет родителям узнавать школьные новости, общаться с учителями, видеть домашние задания, даты контрольных работ, каникул и многое другое.

Нужно отметить, что в 2018 году на образовательном саммите HundrED в Финляндии, МЭШ была включена в список ста главных образовательных проектов мира.

