Депутат предложил обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг
21:20 09.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг. Такой законопроект внёс депутат Рафаэль Марданшин.
По его мнению, нынешний уровень развития технических средств не позволяет исключить вероятность ошибок, из-за которых могут вынести необоснованное решение. При этом специального порядка обжалования таких постановлений в действующем законодательстве нет. Говорит Москва
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