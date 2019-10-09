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Депутат предложил обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг

21:20 09.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг. Такой законопроект внёс депутат Рафаэль Марданшин.

По его мнению, нынешний уровень развития технических средств не позволяет исключить вероятность ошибок, из-за которых могут вынести необоснованное решение. При этом специального порядка обжалования таких постановлений в действующем законодательстве нет.  Говорит Москва

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