Депутат предложил обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг. Такой законопроект внёс депутат Рафаэль Марданшин.

По его мнению, нынешний уровень развития технических средств не позволяет исключить вероятность ошибок, из-за которых могут вынести необоснованное решение. При этом специального порядка обжалования таких постановлений в действующем законодательстве нет. Говорит Москва

