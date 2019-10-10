Глава Минообороны России собирается с визитом в Северную Корею и Китай - СМИ
07:01 10.10.2019 Источник: Интерфакс
Министр обороны России Сергей Шойгу, как ожидается, посетит Северную Корею уже в конце октября, сообщает NHK со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, в ходе визита в Пхеньян Шойгу встретится с министром Вооруженных сил Северной Кореи Но Гван Чхолем.
Предполагается, что обе стороны обсудят взаимодействие между военными двух стран, поскольку военная помощь Северной Корее ограничена резолюциями Совета Безопасности ООН.
Собеседники телеканала также сообщили, что министр обороны России планирует совместить визит в КНДР с поездкой в Китай. По их словам, Москва также хочет расширить военное сотрудничество с Пекином.
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