В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
09:00 10.10.2019 Источник: РБК
Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.
Это может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости — сейчас оплата труда работников Минобороны с низкой и высокой квалификацией почти одинаковая, говорится в подписанном Шамановым заключении. Также комитет просит выделить дополнительные деньги на закупку горюче-смазочных материалов — в противном случае это негативно скажется на боевой подготовке Российской армии.
В датированном 9 октября документе упоминается пять раз, что различные предложения и рекомендации комитета игнорируются или проигнорированы правительством. РБК
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