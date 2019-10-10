В Таганроге сотрудницу детсада уволили за разъяснение сказки "Конек-горбунок"
09:20 10.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Сотрудницу детского сада в Таганроге уволили из-за разъяснения сказки «Конек-Горбунок». По сведениям «Ростовского агентства новостей», суд встал на сторону родителей, чей ребенок получил психическую травму после того, как воспитательница подробно ответила на вопрос одного из детей, что такое «сажать на кол».
После жалобы родителей сотрудницу уволили. Восстановить ее на работе отказалась и первая, и апелляционная инстанция. Эхо Москвы
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