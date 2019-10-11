0
0
18
НОВОСТИ

Турция купила С-400, так как не собирается вечно просить системы ПВО у НАТО - МИД

13:00 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил приобретение зенитных ракетных систем С-400 нежеланием Анкары вечно просить НАТО разместить их системы ПВО вдоль своих границ. Об этом глава МИД сообщил в пятницу на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.

"У Турции нет своих собственных оборонительных систем. Мы благодарим Испанию за то, что она сдержала обещание и оставила свои ЗРК "Пэтриот" на наших границах. Все эти споры демонстрируют, что Турции необходимо получить собственные системы ПВО. Мы не будем каждый раз просить. Это также объясняет причину, почему мы купили С-400", - сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 11.10.2019
Более половины россиян старше 30 лет страдает от лишнего веса
0
19
12:32 11.10.2019
Трамп предлагает назначить замгоссекретаря США Салливана послом в РФ - WSJ
0
86
12:20 11.10.2019
Опрос выявил рост ксенофобских настроений среди граждан РФ
0
109
12:08 11.10.2019
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
0
115
12:00 11.10.2019
РФ будет работать над собственными ракетами средней и меньшей дальности - Путин
0
138
11:32 11.10.2019
В 2018 году более 2 млн россиян обратились к врачу из-за злоупотребления алкоголем
0
154
11:20 11.10.2019
Зеленский признал, что в украинском Крыму "не было цивилизации и инфраструктуры"
0
188
11:05 11.10.2019
Жители Токио скупают товары первой необходимости на фоне приближающегося тайфуна
0
196
11:00 11.10.2019
Работа системы здравоохранения в РФ как госкорпорации пока не обсуждается - Скворцова
0
197
10:32 11.10.2019
Покупателям элитной недвижимости в Нью-Йорке больше не удастся скрывать свои имена
0
225

Возврат к списку