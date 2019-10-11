Турция купила С-400, так как не собирается вечно просить системы ПВО у НАТО - МИД
13:00 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил приобретение зенитных ракетных систем С-400 нежеланием Анкары вечно просить НАТО разместить их системы ПВО вдоль своих границ. Об этом глава МИД сообщил в пятницу на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.
"У Турции нет своих собственных оборонительных систем. Мы благодарим Испанию за то, что она сдержала обещание и оставила свои ЗРК "Пэтриот" на наших границах. Все эти споры демонстрируют, что Турции необходимо получить собственные системы ПВО. Мы не будем каждый раз просить. Это также объясняет причину, почему мы купили С-400", - сказал министр.
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