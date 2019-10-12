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Турецкие военные заявили, что не стреляли по американцам в Сирии

12:30 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что вооруженные силы республики не вели огонь по американским военнослужащим недалеко от сирийского города Кобани.

"Об обстреле солдат США или международной коалиции речи не идет. Нами производятся все необходимые координационные действия с США", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Ранее в субботу официальный представитель Пентагона сообщил, что "войска в районе Кобани попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций 11 октября примерно в 21:00 по местному времени" (совпадает с московским). В результате этого обстрела никто из американских военнослужащих не пострадал.

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