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Минобороны сокращает количество дисциплинарных батальонов

14:06 12.10.2019 Источник: Интерфакс

Рост дисциплины в российской армии привёл к снижению числа дисциплинарных батальонов в войсках, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны России Евгений Бурдинский.

"Количество дисбатов мы сокращаем, это говорит о том, что все категории военнослужащих проходят службу более дисциплинированно", - сказал Бурдинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что случаи нарушения дисциплины со стороны призывников являются единичными. Повышение дисциплины в армии подтверждается и статистикой со стороны органов следствия и прокуратуры.

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