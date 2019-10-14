Япония: Более 130 тыс. домов остаются без водоснабжения после тайфуна "Хагибис"
08:15 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 136 тыс. квартир и частных домов в 13 префектурах Японии остаются без водоснабжения после тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральные и северо-восточные регионы страны в ночь на воскресенье. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения, труда и благосостояния на своем сайте.
Наибольший ущерб, по его данным, нанесен водопроводам на северо-востоке главного японского острова Хонсю - в префектурах Фукусима, Ибараки. Сейчас там идут восстановительные работы, о сроках возобновления водоснабжения пока не сообщается. Населению подвозят питьевую воду автоцистернами в том числе при содействии военных.
Также порядка 100 тысяч квартир и частных домов в 13 японских префектурах остаются сейчас без электроэнергии. Восстановить линии электропередачи планируется к середине недели. Из-за разливов рек ряд жилых районов на северо- востоке Японии подтоплены.
Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы "синкансэн", как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Столичные аэропорты Нарита и Ханэда в понедельник принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.
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