Глава ХДС высказалась по поводу Крыма

09:00 Источник: Газета.Ru

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Однако в вопросе Крыма было нарушено международное право. И здесь Германия просто не должна молчать», — уверена Крамп-Карренбауэр.



«Нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем», — добавила она в ходе конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене. Газета.Ru

