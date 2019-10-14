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Глава ХДС высказалась по поводу Крыма

09:00 14.10.2019 Источник: Газета.Ru

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Однако в вопросе Крыма было нарушено международное право. И здесь Германия просто не должна молчать», — уверена Крамп-Карренбауэр.

«Нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем», — добавила она в ходе конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.  Газета.Ru

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