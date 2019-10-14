Лавров признался, что хотел учиться в МИФИ
12:32 14.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сергей Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО. Министр иностранных дел признался, что хотел учиться в Московском инженерно-физическом институте.
«Я подавал документы в МИФИ, но моя мама сказала: …пробуй в МГИМО… это же не отменяет твоего призвания… будешь знать, насколько ты разносторонний», — рассказал Лавров в документальном фильме Первого канала, посвящённом 75-летию МГИМО МИДа России.
Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше. Дипломат признался, что решил «не искушать судьбу», поэтому не стал готовиться к экзамену в МИФИ, а провёл лето «в строительстве котлована под Останкинский телецентр». Там он познакомился с Анатолием Торкуновым, который сейчас занимает должность ректора МГИМО.
«Мы закладывали основы для тех высочайших технологических возможностей, которыми сегодня обладает наше телевидение», — добавил Сергей Лавров.
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