Курды совместно с правительством Сирии будут противостоять турецкой военной операции - СМИ
13:00 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Курды договорились с правительством Сирии о совместном противостоянии турецкой военной операции «Источник мира». Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Агентство САНА пишет, что правительство Сирии направило на север страны войска. На прошлой неделе Турция начала в Сирии военную операцию, направленную против курдских отрядов Народной самообороны. Турецкие власти считают курдов террористами.
На днях президент США Дональд Трамп предложил своё посредничество в конфликте между Турцией и сирийскими курдами. О том, что США и Россия готовы быть посредниками, говорили и в Москве. В частности, с инициативой выступил первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, между тем, сказал, что необходимости в посредниках нет.
Эрдоган добавил, что находится в контакте с президентом Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что Турция не имеет никаких проблем с Россией по ситуации в Сирии. Эхо Москвы
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