Курды совместно с правительством Сирии будут противостоять турецкой военной операции - СМИ

13:00 Источник: Эхо Москвы

Курды договорились с правительством Сирии о совместном противостоянии турецкой военной операции «Источник мира». Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Агентство САНА пишет, что правительство Сирии направило на север страны войска. На прошлой неделе Турция начала в Сирии военную операцию, направленную против курдских отрядов Народной самообороны. Турецкие власти считают курдов террористами.

На днях президент США Дональд Трамп предложил своё посредничество в конфликте между Турцией и сирийскими курдами. О том, что США и Россия готовы быть посредниками, говорили и в Москве. В частности, с инициативой выступил первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, между тем, сказал, что необходимости в посредниках нет.



Эрдоган добавил, что находится в контакте с президентом Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что Турция не имеет никаких проблем с Россией по ситуации в Сирии. Эхо Москвы