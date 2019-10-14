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Курды совместно с правительством Сирии будут противостоять турецкой военной операции - СМИ

13:00 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Курды договорились с правительством Сирии о совместном противостоянии турецкой военной операции «Источник мира». Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Агентство САНА пишет, что правительство Сирии направило на север страны войска. На прошлой неделе Турция начала в Сирии военную операцию, направленную против курдских отрядов Народной самообороны. Турецкие власти считают курдов террористами.

На днях президент США Дональд Трамп предложил своё посредничество в конфликте между Турцией и сирийскими курдами. О том, что США и Россия готовы быть посредниками, говорили и в Москве. В частности, с инициативой выступил первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, между тем, сказал, что необходимости в посредниках нет. 

Эрдоган добавил, что находится в контакте с президентом Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что Турция не имеет никаких проблем с Россией по ситуации в Сирии.  Эхо Москвы

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