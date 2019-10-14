Россия предупреждала курдов, что США их бросят - Чижов

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в интервью ТАСС, что Москва предупреждала курдов о том, что США их бросят.

"Нужно решать проблему через диалог. Другое дело, что к числу партнеров в этих переговорах Евросоюз не относит правительство в Дамаске, а мы, разумеется, относим. Готовы посредничать и между Анкарой с курдами, и между курдами с Дамаском. Кстати, мы курдов предупреждали, что их американцы кинут", - подчеркнул дипломат.

