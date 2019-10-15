В США обсуждают возможность вывоза ядерного оружия с базы в Турции - NYT
09:05 15.10.2019 Источник: РБК
На прошедших выходных представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества.
«Я думаю это впервые, когда страна с ядерным оружием США буквально обстреливала артиллерией американские силы», — заявил на прошлой неделе Джеффри Льюис из некоммерческой организации James Martin Center, изучающей вопросы нераспространения. РБК
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