В США обсуждают возможность вывоза ядерного оружия с базы в Турции - NYT

09:05 Источник: РБК

На прошедших выходных представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества.



«Я думаю это впервые, когда страна с ядерным оружием США буквально обстреливала артиллерией американские силы», — заявил на прошлой неделе Джеффри Льюис из некоммерческой организации James Martin Center, изучающей вопросы нераспространения. РБК